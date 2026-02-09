Dopo gli alberi pure i lampioni | il pericolo arriva ancora dall' alto

A Roma, i lampioni si stanno rivelando una minaccia. Dopo gli alberi, anche i lampioni cadono all’improvviso, creando situazioni di rischio per pedoni e automobilisti. Le strade sono diventate un pericolo costante, e chi si muove deve fare attenzione a ogni passo. La città si trova a dover affrontare un problema di sicurezza che non può più essere ignorato.

Dopo gli alberi, i lampioni. Nella Capitale il pericolo arriva dall'alto e muoversi senza avere il timore che qualcosa venga giù da un momento all'altro è diventato praticamente impossibile. Il fatto risale a giovedì scorso. In via Nazionale, una delle arterie stradali più percorse della città, un lampione ha ceduto e ha iniziato a inclinarsi. È successo nel tardo pomeriggio, quando romani e turisti erano ancora in movimento. La sorte ha voluto che in quel momento a passare in quel punto fosse un uomo "con le spalle larghe", capace di intervenire con un tempismo perfetto e di sostenere il peso del palo fino all'arrivo dei rinforzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

