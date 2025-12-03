Piano alberi in città oltre 500mila euro per individuare alberi malati pericolosi e che oscurano i lampioni

Il Comune di Perugia ha annunciato l’avvio di un nuovo ciclo di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo cittadino. Si tratta di un investimento complessivo di 430.000 euro, destinato a potature, interventi mirati e nuove messe a dimora, con l’obiettivo di garantire. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

