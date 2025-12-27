Terra fango e alberi dall’alto | smottamento pure a Dovadola
"Non avevo mai passato la mattina di Natale in auto. L’ho fatto ad aspettare che liberassero la strada da una frana, che avevo visto arrivare dall’alto mentre trascinava degli alberi in mezzo alla carreggiata". A raccontare la disavventura è una signora di Bologna che a Natale si stava recando sulla Ss67 in auto con la figlia da Castrocaro a Rocca San Casciano, per il pranzo di Natale da parenti. Ma all’ingresso di Dovadola è stata bloccata da una frana che ha trascinato sull’asfalto terra, fango e perfino alberi, a causa delle forti piogge, lungo un pendio molto scosceso, creando lunghe code. Vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell’Anas sono intervenuti, ma sono state necessarie almeno tre ore per ripristinare il traffico, intorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
