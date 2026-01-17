Clamoroso a Manchester | lo United affidato a Carrick stende il City di Guardiola

Nel calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. A Manchester, il Manchester United, sotto la guida temporanea di Michael Carrick, ha ottenuto una vittoria importante contro il Manchester City di Pep Guardiola, con un punteggio di 2-0 all’Old Trafford. Dopo alcuni risultati difficili e un’eliminazione in FA Cup, questa vittoria rappresenta un segnale di ripresa per i Red Devils in una delle sfide più attese della stagione.

Dopo tre pareggi e una cocente eliminazione in FA Cup, il Manchester United risorge improvvisamente in un pomeriggio di metà gennaio all' Old Trafford: la banda dei Red Devils, affidata ad interim a Michael Carrick, batte 2 a 0 il City di Pep Guardiola nel derby. Un risultato sorprendente anche per come è maturato: lo United, pur lasciando il possesso palla ai rivali, ha di fatto dominato in quanto a produzione offensiva, con 7 tiri in porta a 1 e addirittura altri tre gol annullati per fuorigioco ravvisato dal Var. Con questo successo, la squadra di Carrick si rilancia nella lotta al quarto posto.

