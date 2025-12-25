Donnarumma si racconta | Fin dal primo giorno al Manchester City mi han fatto sentire centrale nel progetto felice della scelta Su Guardiola e Haaland dico questo
Donnarumma, portiere del Manchester City, si è raccontato così attraverso questa intervista sui primi mesi in Premier League. A Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha raccontato così i suoi primi mesi al Manchester City. Le dichiarazioni del portiere della Nazionale. ARRIVO AL MANCHESTER CITY – «Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire centrale nel progetto. Volevo venire qui e oggi posso dire di essere davvero felice della scelta. Ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia, hanno fatto tanto per portarmi al City». LA VITA A MANCHESTER – «Tutti mi dicevano che si vive bene ed è vero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
