Una donna di 55 anni è stata trovata in strada a Osio Sopra in condizioni molto gravi. Ora si trova in ospedale in codice rosso. I carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo durante la rissa avvenuta nel Milanese.

IL CASO. La 55enne in codice rosso in ospedale: i carabinieri indagano su una rissa avvenuta nel Milanese. Una donna di 55 anni è stata soccorsa in codice rosso, poco prima delle 3 della notte tra sabato e domenica 8 febbraio, in una strada laterale all’ex statale 525, nel tratto tra Osio Sopra e Dalmine. La donna sarebbe rimasta coinvolta, poco prima, in una violenta rissa avvenuta a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano: come sia poi arrivata a Osio Sopra stanno cercando di ricostruirlo i carabinieri della compagnia di Pioltello, intervenuti proprio per far luce sui fatti. L’allarme al 112 è scattato però dalla nostra provincia, precisamente dalla zona dell’ex statale 525 del Brembo: lì una persona ha trovato la cinquantacinquenne a terra, con ferite piuttosto serie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Donna soccorsa in strada a Osio Sopra, è grave. Il giallo della rissa

