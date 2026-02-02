Vigilante spara alla moglie con un fucile | la donna soccorsa in casa è grave

Un vigilante di Sant’Arcangelo Trimonte ha sparato alla moglie con un fucile. La donna è stata trovata in casa con ferite alla spalla e al fianco ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Il 38enne impiegato come guardia giurata è stato arrestato. Sembra che la relazione tra i due negli ultimi tempi fosse segnata dalle liti È ricoverata in prognosi riservata con ferite a una spalla e al fianco la donna di Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento) colpita a colpi di fucile dal marito. L'uomo, un 38enne impiegato come guardia giurata, è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è stata soccorsa nell'abitazione di famiglia a Paduli, in contrada Femina Arsa, e trasportata in gravi condizioni all'Ospedale Rummo di Benevento.

Un vigilante ha sparato alla moglie con un fucile.

Una donna di 30 anni è stata ferita gravemente in casa a Paduli, in provincia di Benevento.

