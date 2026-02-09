Donna si finge sordomuta in ospedale a Brescia arrestata | ricattava emotivamente pazienti e familiari

Una donna romena si è finta sordomuta in ospedale a Brescia per chiedere soldi ai pazienti e ai loro familiari. È stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentata truffa aggravata. La donna, che cercava di ricattare emotivamente le persone, aveva già tentato di ottenere donazioni fingendo di essere disabile. La vicenda ha suscitato sorpresa tra medici e cittadini, che non si aspettavano un gesto simile in un ambiente così delicato.

Eseguito un arresto a Brescia, dove una cittadina romena di 26 anni è stata fermata per tentata truffa aggravata all’interno di una struttura ospedaliera. La donna, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio e truffe, avrebbe simulato una disabilità per ottenere denaro da pazienti e familiari. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia, Paolo Sartori, che ha anche avviato le procedure per l’espulsione della cittadina comunitaria. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso gli “Spedali Civili” di Brescia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Attenzione alle truffe negli Ospedali. Si finge sordomuta per estorcere denaro al Pronto Soccorso degli Spedali Civili. Polizia di Stato arresta rom pluripregiudicataQuestore: Misura di Prevenzione Personale, Espulsa. (mi-lorenteggio.com) Brescia, 9 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato in forza alla Questura ... mi-lorenteggio.com

