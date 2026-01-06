Finge malore e ruba computer e telefono a una dottoressa | fermato dai pazienti dell’ospedale

Un uomo di 49 anni ha simulato un malore per entrare nell’ospedale Vecchio Policlinico di Napoli, dove ha successivamente rubato un computer e un telefono alla dottoressa presente. L’episodio è stato interrotto dall’intervento tempestivo dei pazienti presenti, che hanno fermato l’uomo e allertato le forze dell’ordine. La vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza e della sicurezza negli ambienti sanitari.

Finto malore per entrare in ospedale, poi il furto. Un uomo di 49 anni si è presentato al Vecchio Policlinico di Napoli fingendo di dover essere visitato perché non stava bene. Una volta all'interno della struttura, ha approfittato di un momento di distrazione del personale sanitario per impossessarsi di un computer portatile e di uno smartphone appartenenti a una dottoressa. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, poco dopo le 14,00. Decisivo l'intervento degli altri pazienti. A notare i movimenti sospetti dell'uomo sono stati i pazienti realmente in attesa, che hanno subito dato l'allarme.

