Ospedale Perrino | giornata giubilare dedicata a pazienti familiari e personale sanitario

BRINDISI - In occasione del Giubileo 2025, la Cappellania ospedaliera “S. Giuseppe Moscati” dell'ospedale Perrino di Brindisi organizza per mercoledì 26 novembre una speciale Giornata Giubilare dedicata ai pazienti, ai loro familiari e a tutto il personale sanitario.La giornata inizia alle 8.30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

