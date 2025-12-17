Oggi godo e dico a tutti quelli che si sono venduti mi fate schifo Bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta fate ribrezzo | le reazioni dei concorrenti del GF dopo le accuse di Corona a Signorini
Le recenti accuse di Fabrizio Corona a Alfonso Signorini hanno scatenato forti reazioni tra i concorrenti del Grande Fratello, denunciando presunti favoritismi e un sistema corrotto nel mondo dello spettacolo. Corona ha accusato Signorini di aver favorito alcuni professionisti in cambio di favori personali, alimentando un dibattito acceso sulle dinamiche del settore televisivo italiano.
“Il sistema è che se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione ”. È questa l’accusa lanciata da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale “ Chi ” e conduttore del Grande Fratello. Secondo l’ex “Re dei Paparazzi” e stando a quanto da lui raccontato nel suo programma Youtube Falsissimo, Signorini avrebbe provato a sedurre e avrebbe avuto dei presunti rapporti sessuali con diversi uomini che poi sarebbero entrati nella casa del reality show di Mediaset. Sui social i commenti non si contano e sono arrivati anche quelli degli ex concorrenti del Grande Fratello, sia vip che nip, a cominciare da Stefano Bettarini che in una Instagram story ha scritto: “Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Oggi godo e dico a tutti quelli che si sono venduti, mi fate schifo”, “Bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta, fate ribrezzo”: le reazioni dei ... - Da Bettarini a Dal Moro, gli ex concorrenti del GF reagiscono alle pesanti accuse di Corona contro Alfonso Signorini ... ilfattoquotidiano.it
