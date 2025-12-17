Le recenti accuse di Fabrizio Corona a Alfonso Signorini hanno scatenato forti reazioni tra i concorrenti del Grande Fratello, denunciando presunti favoritismi e un sistema corrotto nel mondo dello spettacolo. Corona ha accusato Signorini di aver favorito alcuni professionisti in cambio di favori personali, alimentando un dibattito acceso sulle dinamiche del settore televisivo italiano.

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi godo e dico a tutti quelli che si sono venduti, mi fate schifo”, “Bello vedere i vostri idoli sgretolarsi come carta pesta, fate ribrezzo”: le reazioni dei concorrenti del GF dopo le accuse di Corona a Signorini

“Il sistema è che se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione ”. È questa l’accusa lanciata da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale “ Chi ” e conduttore del Grande Fratello. Secondo l’ex “Re dei Paparazzi” e stando a quanto da lui raccontato nel suo programma Youtube Falsissimo, Signorini avrebbe provato a sedurre e avrebbe avuto dei presunti rapporti sessuali con diversi uomini che poi sarebbero entrati nella casa del reality show di Mediaset. Sui social i commenti non si contano e sono arrivati anche quelli degli ex concorrenti del Grande Fratello, sia vip che nip, a cominciare da Stefano Bettarini che in una Instagram story ha scritto: “Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IL MOSTRO SOTTO AL LETTO.

