L'imprenditore ed esperto di economia Alberto Forchielli fa un bilancio della sua vita e del mondo nell'anno in cui compirà 70 anni e lancerà il suo progetto politico di centro. Ne ha per tutti: da Trump a Musk, da Schlein a Meloni, da Xi a Putin. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alberto Forchielli: «Ai giovani dico: non fate il liceo classico, e andate all'estero. Ho lasciato l'America, Trump e Musk sono terrificanti»

Il fenomeno Forchielli, da Drin Drin a candidato sindaco di Bologna: nella città rossa si avvicina un futuro da leader - Quattro anni fa, sulle colonne di Affaritaliani, scrissi che l’unica candidatura che avrebbe potuto intralciare la corsa trionfale di Matteo Lepore (del PD) a sindaco di Bologna sarebbe stata quella d ... affaritaliani.it