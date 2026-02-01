Don Ravagnani il sacerdote brianzolo influencer non è più prete

Don Alberto Ravagnani, il sacerdote brianzolo diventato influencer, ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio. La notizia ha sorpreso molti fedeli, che lo conoscevano soprattutto sui social. Ravagnani, nato e cresciuto a Brugherio, aveva conquistato un vasto pubblico con i suoi messaggi e le sue iniziative online. Ora, però, ha deciso di allontanarsi dalla vita religiosa, come comunicato dall’arcidiocesi di Milano. La sua scelta apre un nuovo capitolo nella sua vita personale e professionale.

L'ecclesiastico ha lasciato la tonaca. Il vescovo: "Decisione che provoca sofferenza in tante persone" Don Alberto Ravagnani, conosciuto anche come "Don Rava", non è più prete. Il sacerdote nato e cresciuto a Brugherio e diventato famoso in tutta Italia grazie al suo seguito social, ha infatti deciso di lasciare la tonaca, come comunicato dall'arcidiocesi ambrosiana ai fedeli della parrocchia di San Gottardo al Corso in Milano, alla quale era stato assegnato nel 2023. Alberto Ravagnani, 32 anni, è nato a Brugherio ed è stato nominato sacerdote circa 8 anni fa. Era uno dei preti più seguiti su internet.

