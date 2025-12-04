Dominik Paris ottimista | Non sono lontanissimo abbastanza bene su una pista ostica

Dominik Paris ha chiuso al sesto posto la discesa libera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro ha fornito una prestazione di ottima solidità tecnica ed è parso in crescita di forma fisica, dopo la caduta della settimana scorsa a cui aveva fatto seguito una discreta prestazione nel superG di Beaver Creek. Il nostro portacolori ha tagliato il traguardo con un ritardo di 92 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt, capace di imporsi con un margine di 0.30 sullo statunitense Ryan Cochran-Siegle e di 0.69 sul norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Il fuoriclasse altoatesino tornerà sulle nevi americane nella giornata di domani per disputare il secondo superG stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

