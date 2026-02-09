Dominik Paris si mostra soddisfatto della sua posizione a Bormio. Il campione azzurro si è piazzato quinto nella discesa valida per la combinata maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Paris punta tutto su Tommaso Sala, che partirà con un vantaggio di 0,59 secondi su Alex Vinatzer, e spera di fare bene anche in vista delle prossime gare.

Dominik Paris a Bormio si è classificato quinto nella discesa valida per la combinata maschile a squadre di sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, pagando 0?59 nei confronti di Giovanni Franzoni, che sarà il gap con cui il suo compagno, Tommaso Sala, partirà nei confronti di Alex Vinatzer nella manche di slalom. Paris si mostra fiducioso ai microfoni di Rai 2 al termine della propria gara. Uno scambio di battute con Giovanni Franzoni: “ Ci siamo raccontati un attimo com’è andata la gara, come erano le sensazioni, poi due giorni fa il podio che avevamo fatto insieme, c’è stata anche un po’ di festa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Paris: “Siamo in buona posizione, punto tutto su Tommaso Sala”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La prima giornata di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si conclude con Dominik Fischnaller in buona posizione per conquistare una medaglia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Dominik Paris una freccia nella storia: è bronzo olimpico | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen; Franzoni e Paris raggianti con le medaglie: Super orgogliosi per questo podio-bis; Dominik Paris secondo in Coppa del Mondo a Crans Montana; Giovanni Franzoni, la dedica speciale a Matteo Franzoso e la doppietta con Dominik Paris nel momento migliore a Milano Cortina 2026 · Sci alpino.

Dominik Paris: Siamo in buona posizione, punto tutto su Tommaso SalaDominik Paris a Bormio si è classificato quinto nella discesa valida per la combinata maschile a squadre di sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it

Paris bronzo in discesa libera: Chiuso un cerchio ma mi diverto ancorau001eu0007?u0007?!u0001???`E??y?C?u?^`?u001f???u0002U*?R??M?b?@????E ???u0015??\&u001d????}P?si???u0015u0010Æ?.u0019???u000eG?m ?o???9l e? {???y*w??!?S?`?u0013?B { sport.sky.it

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi Riccardo Lorello x.com

DOPPIETTA AZZURRA! Franzoni argento, Paris bronzo L'Italia apre Milano Cortina 2026 con due medaglie nella discesa di Bormio: Giovanni Franzoni argento, Dominik Paris bronzo. Oro allo svizzero Franjo Von Allmen. facebook