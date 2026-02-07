La prima giornata di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si conclude con Dominik Fischnaller in buona posizione per conquistare una medaglia. Anche Leon Felderer si fa notare, mettendosi in evidenza tra i favoriti. La gara è ancora aperta, ma i due italiani hanno dimostrato di poter puntare in alto.

Si chiude la prima giornata dedicata allo slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Primi verdetti o quasi dalla Eugenio Monti: c’è un uomo al comando, che ormai appare irraggiungibile (anche se mancano ancora due insidiose run), ma ci sono anche due atleti tricolori in corsa per il podio. Max Langenhan dopo aver stupito nella prima run, si è confermato nella seconda conquistando nuovamente il record della pista: 52.902 andando a migliorare il suo crono fatto segnare un’ora fa. La medaglia d’oro sembra davvero difficile da sfilarla dal collo del dominatore della passata stagione di Coppa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Fischnaller in buona posizione per la medaglia nello slittino! Brilla anche Leon Felderer

Nella quarta prova dello slittino singolo maschile a Milano Cortina 2026, Leon Felderer si conferma in testa.

A Park City, Leon Felderer conquista il suo primo podio in carriera, mentre Dominik Fischnaller si piazza appena dietro.

Ottima Italia nella quarta prova dello slittino alle Olimpiadi: Leon Felderer svetta davanti a Dominik FischnallerUn ottimo Leon Felderer ha chiuso con il miglior tempo la quarta prova del singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Dominik Fischnaller si conferma il più veloce nella terza prova del singolo di slittinoArrivano conferme importanti anche dalla terza prova del singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ... oasport.it

Dominik Fischnaller, l’intervista: “Abbiamo una pista, adesso la medaglia” x.com

Tutta la magia dell’Italia unita alla bellezza dello Sport! Dominik Fischnaller, Cortina Sliding Centre, Cortina d'Ampezzo, Italia. MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook