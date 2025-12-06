Sesto Mario Perrotta in scena con ‘Milite Ignoto quindicidiciotto’
Sesto Fiorentino (Firenze), 6 dicembre 2025 – È nelle trincee di sangue e fango della prima guerra mondiale che veneti e sardi, piemontesi e siciliani, pugliesi e lombardi si trovarono vicini per la prima volta, accomunati dalla paura e dallo spaesamento. Il primo, vero, momento di unità nazionale. “ Milite Ignoto quindicidiciotto” è lo spettacolo che il pluripremiato attore, regista e autore Mario Perrotta presenta in lettura scenica sabato 6 dicembre (ore 18,30 a ingresso libero) alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino nell’ambito di Giorni di Storia Festival. “Milite Ignoto” racconta lo spaesamento della vita di trincea, un disorientamento che investe corpo, mente e linguaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
