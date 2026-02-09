Doha | Pliskova elimina Anisimova a rischio la top 5 per la campionessa in carica Ritorno vincente per la ceca

Karolina Pliskova batte Amanda Anisimova e mette a rischio la top 5. La ceca torna a vincere dopo un periodo difficile, eliminando la campionessa in carica nel torneo di Doha. Per Anisimova, invece, un’uscita anticipata che potrebbe costarle posizioni nella classifica mondiale.

Doha: Anisimova cede il titolo e saluta la top 5, Pliskova risorge dalle ceneri. Doha, Qatar – Un esordio amaro per la campionessa in carica Amanda Anisimova nel torneo WTA di Doha. La statunitense è stata costretta al ritiro nel terzo set della sua partita contro Karolina Pliskova, consegnando alla ceca una vittoria significativa e compromettendo il suo posizionamento nella top 5 mondiale. L’evento ha scosso le prime battute del torneo, aprendo scenari inattesi e ridisegnando le prospettive per le altre giocatrici in gara. La cronologia della partita racconta di un incontro combattuto, iniziato con un primo set di grande intensità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Doha si sono conclusi i primi match del torneo WTA 1000.

