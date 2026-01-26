Australian Open 2026 Pegula elimina Keys e affronterà Anisimova Ai quarti anche Rybakina

All’Australian Open 2026, Jessica Pegula ha eliminato Keys e si prepara ad affrontare Anisimova nei quarti di finale. Nel frattempo, Rybakina si è qualificata per gli ottavi nella parte bassa del tabellone. Resta da attendere l’ultimo ottavo tra Swiatek e Inglis, che definirà la sua avversaria nei quarti. La competizione prosegue con incontri che promettono interesse e spettacolo, delineando i prossimi passaggi del torneo.

In attesa dell'ultimo ottavo di finale della parte bassa del tabellone e che vede protagonista Iga Swiatek contro l'australiana Maddison Inglis, si conosce già la loro avversaria nei quarti. Infatti la kazaka Elena Rybakina ha dominato contro la belga Elise Mertens, imponendosi con un perentorio 6-1 6-3 in appena un'ora e diciassette minuti di gioco. Prestazione sicuramente di alto livello per la testa di serie numero cinque, che va a caccia del secondo titolo della carriera a Melbourne dopo quello vinto nel 2023. Nell'altro quarto di finale ci sarà un derby americano tra Amanda Anisimova e Jessica Pegula.

