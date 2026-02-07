Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nei locali di divertimento dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Quattro titolari di locali sono finiti nei guai, nel quadro di un’operazione di prevenzione e sicurezza nei luoghi della movida. I controlli sono stati fatti in tutta la provincia, con l’obiettivo di evitare altri incidenti e garantire che tutto si svolga in modo più sicuro.

Dopo la tragedia della notte di Capodanno a Crans-Montana, continuano i servizi di controllo straordinario del territorio nei luoghi della movida disposti nell’ambito delle strategie condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica proprio per avere degli "occhi in più" sui luoghi del divertimento. Nelle giornate di mercoledì e giovedì sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno interessato il centro di Pavia e i diversi locali di aggregazione giovanile situati anche nell’ambito delle Compagnie dei carabinieri di Stradella, Vigevano e Voghera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Locali di divertimento al setaccio. Quattro titolari finiscono nei guai

