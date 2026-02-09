Calenda attacca il Parlamento italiano, accusando AVS, M5S e Vannacci di votare contro gli aiuti all’Ucraina. L’ex ministro annuncia che il 21 febbraio partirà per Kiev, dove incontrerà chi da quattro anni lotta per la libertà del paese. Intanto, Schlein e Renzi sembrano preferire il silenzio, quasi fingendo di non vedere la situazione sul campo.

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "AVS, M5S e Vannacci votano contro gli aiuti all'Ucraina. Continuerete a fingervi morti Pd, Iv e altri associati del Campo largo? Il 21 io parto per l'Ucraina per onorare chi combatte da quattro anni per la libertà. Se non avete judo o pilates cari amici Matteo Renzi, Elly Schlein e co, potreste aggiungervi". Lo scrive sui social Carlo Calenda. Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl Ucraina: Calenda, 'Avs, M5s e Fn contro aiuti, Schlein e Renzi si fingono morti? Io a Kiev'

Approfondimenti su Ucraina Italia

M5s, Avs e i deputati di Futuro Nazionale, tra cui il generale Vannacci, hanno presentato emendamenti per cancellare l’articolo che prolunga gli aiuti militari a Kiev.

Il decreto riguardante l'Ucraina, attualmente in discussione, non menziona esplicitamente l'invio di aiuti militari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ucraina Italia

Dl Ucraina: Calenda, 'Avs, M5s e Fn contro aiuti, Schlein e Renzi si fingono morti? Io a Kiev'Roma, 9 feb (Adnkronos) - AVS, M5S e Vannacci votano contro gli aiuti all’Ucraina. Continuerete a fingervi morti Pd, Iv e altri associati del Campo largo? Il 21 io parto per l’Ucraina per onorare chi ... lanuovasardegna.it

Dl ucraina: da M5s, Avs e vannacciani emendamenti soppressivi, no aiuti a KievRoma, 9 feb (Adnkronos) - M5s, Avs e i deputati di Futuro nazionale, la formazione del generale Vannacci, hanno presentato emendamenti soppressivi ... iltempo.it

Carlo Calenda è tornato a criticare duramente le posizioni di Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra sul tema dell’invio di armi all’Ucraina, accusandoli di avere una visione che, a suo giudizio, non guarda alla crescita e alla sicurezza del Paese. Il lead facebook

Carlo Calenda (@CarloCalenda) / Posts and Replies x.com