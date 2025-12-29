Ucraina | Calenda ' non c' è riferimento ad aiuti militari in dl? Sono dei quaquaraquà'

Il decreto riguardante l'Ucraina, attualmente in discussione, non menziona esplicitamente l'invio di aiuti militari. Questa scelta ha suscitato alcune critiche e commenti, evidenziando come le decisioni politiche siano spesso soggette a interpretazioni e dibattiti pubblici. È importante analizzare attentamente i contenuti e le implicazioni di questo provvedimento per comprendere appieno le intenzioni e le posizioni dell’Italia in relazione al supporto internazionale.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Non c'è il riferimento a forniture militari nel titolo del decreto Ucraina "perché questa è l'Italietta. Uno che ha la fiamma nel simbolo, ha paura di scrivere la parola 'militari'? Sono dei quaquaraquà". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

Ucraina, Calenda: "Base di accordo difficile da raggiungere. Trump lavora per Putin" - Sulla posizione interna ucraina, Calenda ha ricordato i vincoli politici e popolari: “Aggiungo che Zelenski ovviamente non può firmare la cessione dei territori ucraini perché ha bisogno non solo di ... la7.it

Ucraina: Calenda a Conte, 'vergognati va' - "Una domanda caro Conte: avresti lasciato l'Ucraina senza sostegno per compiacere Putin? iltempo.it

#inonda Carlo Calenda sul decreto di aiuti all'Ucraina e la posizione di Giorgia Meloni e del governo italiano x.com

#inonda Carlo Calenda sulle trattative di pace sull'Ucraina alla luce dell'incontro tra Zelensky e Trump - facebook.com facebook

