Scomparsa due volte in una settimana | il caso di Sabine Rockel

Sabine Rockel, turista tedesca di 64 anni, è scomparsa due volte in una sola settimana mentre si trovava in vacanza in Alto Adige. La donna era partita senza fare troppo rumore, ma è riapparsa e poi scomparsa di nuovo, creando sconcerto tra amici e familiari. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e dove possa essere finita.

La donna è stata protagonista di una sparizione, poi di un ritrovamento che ha del miracoloso dopo una notte al gelo nel bosco. Quando tutto sembrava finito, nelle scorse ore è sparita di nuovo nel nulla. E adesso si è riattivata la macchina dei soccorsi Una vicenda decisamente particolare e, senza dubbio, inedita quella che ha per protagonista Sabine Rockel, turista tedesca di 64 anni che in questi giorni è in vacanza in Alto Adige. La donna, infatti, è scomparsa nel nulla non una, ma ben due volte. A inizio settimana Sabine era sparita dai radar, salvo poi essere stata trovata vicino a Selva di Val Gardena: il tutto dopo aver trascorso una notte da sola nel bosco, all’addiaccio e con temperature glaciali che si aggiravano intorno ai meno 10 gradi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

