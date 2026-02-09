Discesa femminile | le azzurre in pista tempi e protagonisti

La discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2024 è iniziata. Le atlete italiane sono scese in pista sulle Tofane, con alcune che hanno già dato il massimo. I tempi sono arrivati e le prime classifiche si fanno già vedere. L’attesa ora si concentra sui prossimi protagonisti e sulle possibili sorprese.

La sessione odierna sul tracciato delle Tofane prosegue la programmazione delle gare di sci alpino femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, offrendo indicazioni utili in chiave combinata a coppie. Dopo la discesa libera vinta dalla statunitense Breezy Johnson, l'attenzione si è spostata su una nuova prova cronometrata che ha valorizzato la gestione del ritmo e della linea di corsa in vista degli appuntamenti successivi, senza rivelare la tattica completa della giornata. Il training ufficiale odierno ha mostrato una partecipazione contenuta, con 27 atlete assenti rispetto alle 38 iscritte nell'entry list.

