LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | si parte sotto un leggero nevischio attesa per le azzurre

La seconda prova di discesa femminile alle Olimpiadi è partita sotto un leggero nevischio. Le atlete sono scese sulla pista, mentre gli spettatori aspettano con ansia le performance delle azzurre. La gara si svolge in condizioni di tempo incerto, e ogni minuto può fare la differenza. Seguiamo live l’andamento degli sciatori e le eventuali sorprese lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.30 Si parte! Inizia la seconda prova con Ariane Raedler. 11.27 In questo momento sta nevischiando. Il fondo dovrebbe essere più duro rispetto alla prova di ieri. 11.24 Questa la start list della prova odierna: 1 Ariane Raedler AUT 2 Nicol Delago ITA 3 Ilka Stuhec SLO 4 Marte Monsen NOR 5 Nina Ortlieb AUT 6 Laura Pirovano ITA 7 Breezy Johnson USA 8 Ester Ledecka CZE 9 Kajsa Vickhoff Lie NOR 10 Emma Aicher GER 11 Kira Weidle-Winkelmann GER 12 Cornelia Huetter AUT 13 Sofia Goggia ITA 14 Mirjam Puchner AUT 15 Lindsey Vonn USA 16 Jacqueline Wiles USA 17 Federica Brignone ITA 18 Romane Miradoli FRA 19 Corinne Suter SUI 20 Jasmine Flury SUI 21 Alice Robinson NZL 22 Malorie Blanc SUI 23 Elena Curtoni ITA 24 Janine Schmitt SUI 25 Isabella Wright USA 26 Keely Cashman USA 27 Laura Gauche FRA 28 Delia Durrer SUI 29 Nadia Delago ITA 30 Valerie Grenier CAN 31 Julia Pleshkova AIN 32 Rosa Pohjolainen FIN 33 Camille Cerutti FRA 34 Elvedina Muzaferija BIH 35 Jordina Caminal Santure AND 36 Cande Moreno AND 37 Barbora Novakova CZE 38 Elisa Maria Negri CZE 39 Cassidy Gray CAN 40 Matilde Schwencke CHI 41 Mary Bocock USA 42 Nicole Begue ARG 43 Alena Labastova CZE 44 Katarina Srobova SVK 45 Anastasiia Shepilenko UKR 46 Rebeka Jancova SVK

