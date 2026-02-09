Oggi si è corsa un’altra discesa femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete azzurre hanno affrontato la pista, cercando di migliorare i loro tempi. La competizione è stata intensa e nessuna ha mollato fino alla fine. La gara si è conclusa con alcune sorprese e tanto spettacolo sulla neve.

Prosegue senza soluzione di continuità il programma dello sci alpino femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. All’indomani della gara di discesa libera vinta dalla statunitense Breezy Johnson davanti alla tedesca Emma Aicher e all’italiana Sofia Goggia, sull’Olympia delle Tofane si è disputata infatti una nuova prova cronometrata. Il training ufficiale odierno, disertato da ben 27 atlete rispetto alle 38 presenti nell’entry list, rappresentava di fatto un test in funzione della combinata a coppie che si terrà nella giornata di martedì 10 febbraio. Ricordiamo inoltre che, delle tre prove in programma prima della discesa libera di ieri, alcune sciatrici ne hanno potuta completare soltanto una (la seconda è stata interrotta infatti dopo il pettorale 23 causa maltempo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Si è disputata un’altra prova di discesa femminile! Il motivo e i tempi delle azzurre

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La seconda prova di discesa femminile alle Olimpiadi è partita sotto un leggero nevischio.

Domani alle 11:30, sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina, le atlete italiane si preparano per la discesa libera femminile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Doppietta azzurra a Valencia con Liberati e Bucci. Il Team Italia quinto in Coppa a Sharjah; Next Gen Femminile, alla scoperta del Basket Roma; Partita del sorriso: consegnato l’assegno a Insieme si può…. La sfida tra politica e giornalismo per sostenere il diritto all’istruzione a Belluno e in Uganda; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: nella prima prova di discesa libera subito un italiano in evidenza.

Basket B Nazionale. Latina-San Giobbe non si è giocata. Scoppia un caso!Clamoroso a Ferentino: la partita tra Latina e Chiusi non si è disputata, le cause sono da verificare e molto dipenderà dal referto degli arbitri che, in estrema sintesi, rimanda ogni ulteriore ... lanazione.it

Antonelli, è nata una stella: un fenomenale Verstappen benedice il giovane talento italianoNella città del mitico Senna si disputa un Gran Premio del Brasile emozionante. Sui saliscendi di Interlagos i primi 5 sono racchiusi in appena 15 secondi e nei giri finali infiammano le battaglie per ... ilmessaggero.it

Oltre il punteggio: la notte in cui vinse il cuore dello sport Mentre il tabellone segnava il 65-58 finale e la Redel Viola agguantava matematicamente la vetta della classifica, al PalaCalafiore ieri sera si è disputata un’altra partita, parallela e altrettanto intensa. Q facebook