Il gol di Rrahmani in Lazio-Napoli nasce da un errore dell'arbitro Massa | perché il VAR non è intervenuto

Durante Lazio-Napoli, il gol di Rrahmani è stato possibile grazie a un errore dell’arbitro Massa. Nonostante il controllo del VAR sulla posizione del difensore, non è intervenuto per correggere la decisione iniziale. Questo caso solleva questioni sul funzionamento del protocollo e sul ruolo del VAR in situazioni di errore arbitrale. Di seguito, si analizza l’accaduto e le implicazioni per il rispetto delle regole.

Il Napoli segna il raddoppio all'Olimpico con Rrahmani sugli sviluppi di una punizione contestata. Il VAR controlla la posizione del difensore ma non può correggere l'errore iniziale dell'arbitro Massa: ecco cosa dice il protocollo.

