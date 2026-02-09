disagi per i bus firenze siena nodo orari e punti di partenza

Questa mattina i pendolari hanno incontrato disagi sulla tratta tra Firenze e Siena. Alcuni autobus partono da punti diversi rispetto al solito, creando confusione e ritardi. La variazione nei punti di partenza ha lasciato molti senza certezze, complicando gli spostamenti di chi deve raggiungere Siena o tornare a Firenze. I pendolari aspettano spiegazioni chiare dagli enti gestori.

Tra Firenze e Siena non cambia solo il paesaggio: a variare, a volte, è anche il punto di partenza dell’autobus all’interno della stessa Firenze. Un dettaglio che per i pendolari è ormai una caccia al tesoro quotidiana, più degna di un gioco di società che di una delle principali linee extraurbane della Toscana. A seconda dell’orario, infatti, le corse della linea Firenze–Siena possono partire dall’autostazione di Autolinee Toscane in via Santa Caterina da Siena oppure dalla limitrofa via Orti Oricellari, costringendo gli utenti a verificare ogni volta da dove prenderà avvio la propria corsa. Proprio su questo interviene Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale, presentando un’interrogazione sulle criticità organizzative sulla linea extraurbana Firenze–Siena e all’ipotesi di spostamento dell’autostazione di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Disagi per i bus Firenze-Siena. Nodo orari e punti di partenzaL’interrogazione del capogruppo del Pd in Regione Simone Bezzini Ci sono purtroppo criticità informative che creano problemi ai cittadini . lanazione.it

Bergamo-Milano, nuovi disagi per i pendolari: «Costretti a prendere i bus e pagare un altro biglietto»Per un guasto a uno scambio nei pressi della stazione di Treviglio Ovest, si registrano ritardi nella mattinata di giovedì 29 gennaio. ecodibergamo.it

Una vittoria importante per la Note di Siena che vince a Firenze davanti ad un folto numero di tifosi accorsi a sostenere Pannini e compagni. Priva di Cerchiaro e Nepi, la squadra di coach Vecchi inizia un po’ soft contro una Legnaia che alza subito il ritmo, sop facebook

FIRENZE-SIENA - Autopalio, Spinelli (Pd): “Disagi reali. Al consigliere Stella benvenuto tra chi li vive ogni giorno”. "La strada per dare una risposta concreta -- dice la consigliera regionale - è chiedere conto a Roma di tempi, risorse e priorità". x.com