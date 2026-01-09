Treni sulla Siena-Firenze Mail di fuoco alla Regione | Troppi ritardi e disagi

La linea ferroviaria Siena-Firenze continua a registrare ritardi e cancellazioni, causando notevoli disagi ai pendolari. Nonostante l’inizio del nuovo anno, le problematiche persistono, alimentando insoddisfazione e proteste. La Regione si trova sotto pressione per trovare soluzioni che migliorino l’efficienza del servizio e riducano i disagi quotidiani dei viaggiatori.

Treni cancellati, ritardi, proteste a non finire. Anche il 2026 è iniziato all'insegna dei disagi per i pendolari della linea ferroviaria Siena-Firenze. A sollevare le polemiche, esplose anche sui social, è il Comitato pendolari Valdelsa, nato alcuni anni fa proprio per tenere alta l'attenzione sulle troppe criticità di questa linea e di cui fanno parte a oggi 890 membri. Alcuni di loro in questi giorni hanno scritto alla Regione, sollecitando soluzioni. "Ogni qualvolta c'è presenza di nebbia, il passaggio a livello di Ponte a Elsa va in tilt, causando ritardi, cancellazioni di corse e dirottamenti su autobus sostitutivi.

Treni bloccati sulla linea Roma-Firenze, cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di oltre 2 ore e cancellazioni - Linea alta velocità Roma – Firenze e linea convenzionale bloccate questa mattina per il rinvenimento di una persona deceduta sui binari all’altezza di Chiusi: modifiche e cancellazioni dei treni lungo ... fanpage.it

Per un ritardo nella preparazione del treno; * TR 19119 ( SIENA - BUONCONVENTO ) cancellato, viaggiatori con BUS * Coinvolto TR 19120 ( BUONCONVENTO - SIENA ) cancellato, viaggiatori con BUS #treni x.com

A causa del ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena, la linea ad Alta Velocità è ancora bloccata per le operazioni della polizia giudiziaria e i treni potranno essere instradati sulla linea convenzionale, con un maggior tempo di - facebook.com facebook

