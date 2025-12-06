Gentilissimo ministro della Salute Orazio Schillaci, come forse lei ricorderà bene, ho sollevato il problema dei costi delle batterie delle carrozzine elettriche. Qualche giorno fa il giornalista del Fatto Quotidiano Renato La Cara attraverso un suo articolo ha fatto ben presente che le famiglie e le persone disabili sono ancora costrette a pagare totalmente o in parte gli ausili di tasca propria. La pregherei molto gentilmente di impegnarsi a risolvere questo enorme e grave pasticcio perché né i disabili né le loro famiglie possono sostenere le spese degli ausili di cui hanno totalmente bisogno e diritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ministro Schillaci, risolva il pasticcio sugli ausili: i disabili non possono pagare di tasca propria