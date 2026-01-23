La Distilleria Indie di San Pietro in Campo ha organizzato una serata di festa con un significato solidale, devolvendo parte dei proventi a sostegno di iniziative locali. In particolare, sono stati donati fondi all’onlus

BARGA Una serata di festa che si trasforma in un gesto concreto per il territorio. Dalla “ Distilleria Indie “ di San Pietro in Campo una donazione a favore di due realtà impegnate ogni giorno nel supporto a ragazzi con disabilità e nelle attività di inclusione: l’onlus "Il Sogno" e l’associazione "Gruppo Volontari della Solidarietà" di Barga. La donazione nasce grazie a una parte dei ricavi della festa natalizia organizzata lo scorso 26 dicembre, nella sede di San Pietro in Campo e diventata ormai un appuntamento molto partecipato. Mille euro sono stati così devoluti a due associazioni del territorio impegnate nel sociale: "Ci tenevamo a ringraziare sinceramente tutte le persone che hanno partecipato – ha dichiarato Saverio Bertagni (foto) di Distilleria Indie –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distilleria Indie e l’impegno per il sociale

