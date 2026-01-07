Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 0-2 raddoppia Orban!

Segui in tempo reale le partite della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, gol, sintesi e cronaca live. Le sfide di Bologna-Atalanta e Napoli-Verona sono in corso, con gli ultimi aggiornamenti sui marcatori e le azioni più importanti. Qui troverai tutte le informazioni utili per rimanere aggiornato sugli eventi delle partite, con focus su dati, moviola e analisi dettagliate delle gare in programma.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE BOLOGNA ATALANTA 37? GOL ATALANTA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 0-2, raddoppia Orban! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-0 e Napoli Verona 0-2, raddoppia Orban! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0, gol annullato a Zaniolo! Fiorentina Verona 0-1, gol di Orban Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tutto il calcio in; Roma-Genoa 3-1 oggi, Serie A. Gol e classifica aggiornata; Sassuolo - Juventus in Diretta Streaming | IT; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live. Napoli-Verona 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Frese e Orban - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ In campo per le prime due partite! Diretta gol live score (7 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: la 19^ giornata prosegue con gli impegni di Napoli e Inter, che ovviamente continuano la corsa allo scudetto. ilsussidiario.net

Parma-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni - I nerazzurri scendono in campo al Tardini per contendere ai Ducali l'ultima giornata del girone di andata. tuttosport.com

Telesveva. . +++VERSO IL DERBY FIDELIS ANDRIA-BARLETTA, IN DIRETTA DOMENICA SU TELESVEVA: PAROLA A CARMINE GIORGIONE E MARCO ARTURO ROMANO – SERIE B: LE PRIME PAROLE DI ANDREA CISTANA DA DIFENSORE DEL BARI - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.