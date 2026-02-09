Dipendenze digitali nei minori | la storia di un bimbo di 10 anni e la risposta della comunità educante
Un bambino di 10 anni, Leonardo, ha sviluppato una dipendenza dal web. La sua storia, raccontata da La Stampa, preoccupa i pediatri. Ora chiedono alle scuole e alle famiglie di intervenire prima che la situazione peggiori.
La storia di Leonardo, bimbo di 10 anni dipendente dal web raccontata da La Stampa, spinge i pediatri a chiedere collaborazione a scuole e famiglie. Tra i consigli degli esperti: evitare lo sharenting e adottare il "tramonto digitale" serale per tutti i componenti della famiglia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
