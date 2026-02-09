Nel cuore della Food Valley, uno stabilimento mette insieme uomini e robot. Qui, i robot mobili autonomi, i pallettizzatori intelligenti e i software traffic manager non eliminano i lavoratori, ma li supportano nel loro lavoro quotidiano. È un esempio di come l’automazione possa integrarsi con l’operato umano, rendendo tutto più efficiente senza perdere il contatto con le persone.

NEL CUORE della Food Valley, c’è uno stabilimento dove autonomous mobile robot, pallettizzatori intelligenti e software traffic manager non sostituiscono l’uomo, ma lavorano assieme a lui. È il sito di GranTerre di Noceto (a Parma), uno dei centri produttivi più strategici del Gruppo, diventato – grazie al progetto sviluppato con Dymation, business unit di CLS specializzata nella consulenza, digitalizzazione e automazione dei processi logistici – un esempio concreto di automazione industriale ispirata ai principi dell’ human-centric automation. Qui l’automazione è stata progettata per integrare persone e tecnologie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dipendenti e robot al lavoro con l’approccio Dymation

