Nike licenzia 775 dipendenti e assume robot con il piano per l’automazione

Nike licenzia 775 dipendenti negli Stati Uniti e sostituisce molti con robot. La decisione riguarda soprattutto i centri di distribuzione, dove l’automazione prende il sopravvento. L’azienda punta a ridurre i costi e aumentare l’efficienza, lasciando a casa lavoratori che si occupavano di compiti ripetitivi. La notizia ha già fatto discutere, anche perché si parla di un cambiamento importante nei metodi di lavoro.

L’annuncio di Nike di tagliare 775 posti di lavoro negli Stati Uniti, principalmente nei centri di distribuzione, rappresenta molto più di una semplice riorganizzazione aziendale. È il segnale concreto di una trasformazione strutturale che sta attraversando l’industria globale della logistica e della distribuzione. L’accelerazione dell’automazione diventa infatti strumento per ridurre i costi, aumentare l’efficienza e migliorare i margini operativi. Il piano di ridimensionamento globale di Nike. Secondo quanto dai media statunitenti, i licenziamenti colpiscono in modo particolare i centri di distribuzione situati in Tennessee e Mississippi, dove Nike gestisce grandi hub logistici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nike licenzia 775 dipendenti e “assume” robot con il piano per l’automazione Approfondimenti su Nike Licenzia Amazon licenzia 16.000 dipendenti con una nuova ondata di tagli: i robot ci stanno già sostituendo? Amazon ha annunciato il licenziamento di 16. «Il 25% dei lavori nei magazzini è a rischio di automazione, non cementifichiamo per i robot» Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Nike Licenzia Argomenti discussi: Nike taglierà 775 dipendenti mentre accelera l'automazione nei centri di distribuzione statunitensi; Nike taglia 775 posti di lavoro negli Stati Uniti per accelerare l'automazione e aumentare i profitti; Pinterest taglierà il 15% del personale, grazie al ricorso all'intelligenza artificiale; Cnbc: Nike taglierà altri 775 posti di lavoro. Nike licenzia 775 dipendenti e assume robot con il piano per l’automazioneIl recente annuncio di Nike sul taglio di 775 posti di lavoro nei centri di distribuzione è un punto di svolta nella gestione della logistica ... quifinanza.it SICUREZZA - Ransomware contro Nike: gli hacker di WorldLeaks avrebbero sottratto 1,4 Tbyte di dati - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.