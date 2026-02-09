Dimarco tre assist Bastoni è un muro Crescendo Sucic

Dimarco ha regalato tre assist e Bastoni si è messo in mostra come un vero muro. La partita si sblocca con Bisseck, che, dopo un avvio difficile nelle marcature su Laurienté, trova il momento giusto per sovrastare Thorstvedt e segnare il gol dell’1-0. Sommer si fa trovare pronto in alcune occasioni, ma il ritmo della gara resta vivo, con il Napoli che spinge e l’Inter che si difende con tenacia.

SOMMER 6. Il poco lavoro a cui è chiamato lo sbriga come si deve. BISSECK 6,5. Avvio complicato nelle letture su Laurienté, ma appena arriva la palla buona sovrasta Thorstvedt per l’1-0. AKANJI 7. Sempre solido in difesa. Sfrutta bene l’assist dalla bandierina per il suo primo gol con l’Inter. BASTONI 6,5. Argina Berardi. In appoggio è una certezza. L. HENRIQUE 6,5. Un po’ “tenero“ nel contrastare Laurienté. Col punteggio più largo il pomeriggio diventa meno complicato e si toglie la soddisfazione del gol. SUCIC 6. Prova senza sbavature, in crescita nella ripresa. ZIELINSKI 6,5. Cuore pulsante del gioco nerazzurro e all’occorrenza anche tiratore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dimarco, tre assist. Bastoni è un muro. Crescendo Sucic Approfondimenti su Dimarco Bastoni Dimarco senza freni: tre assist al Sassuolo e un record che ora è davvero nel mirino Marco Dimarco si conferma protagonista nel match tra Sassuolo e Inter. Record Dimarco, i tre assist contro il Sassuolo lo iscrivono all’albo della Serie A: nessun difensore come lui! Marco Dimarco si prende il suo momento di gloria. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dimarco Bastoni Argomenti discussi: L'Inter è incontenibile, 0-5 al Sassuolo: triplo assist di Dimarco; Sassuolo-Inter LIVE; Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: fa tutto Dimarco con tre assist (8,5), Bisseck maestoso (7). Lautaro da record supera Boninsegna (7,5); Sassuolo-Inter, le pagelle: Dimarco alla Roberto Carlos, 8. Muric sbaglia tutto, da 4. Pagelle GdS - Dimarco alla Roberto Carlos, Luis Henrique con stile e balisticaIl migliore in campo di Sassuolo-Inter per la Gazzetta dello Sport? Ancora lui, Dimarco (8): Il salvataggio sulla linea, la traversa su punizione, tre assist (due dalla bandierina) e una ... fcinternews.it Sassuolo-Inter 0-5: tre assist per Dimarco, i nerazzurri dominano nella ripresaDiretta Sassuolo-Inter di Domenica 8 febbraio 2026: dopo un primo tempo combattuto pagate a caro prezzo disattenzione difensive e la squadra di Chivu colpisce e si porta a +8 dal Milan ... calciomagazine.net Il ragazzo sta iniziando ad ingranare. Petar #Sucic si sta rivelando al mondo #inter. Nelle ultime settimane ha trovato parecchio più spazio, e si è reso protagonista di prestazioni molto convincenti. Nulla di eccezionale, ma sicuramente in crescendo. Il gol contr facebook Baturina è forte vero, aveva ragione il mio pizzaiolo di fiducia. Serviva solo tempo e giocare con costanza. Lo è anche Sucic, ma all’Inter non hai costanza di impiego. E lo abbiamo visto, dopo 3 prestazioni consecutive in grosso crescendo ( fiore Lazio derby), x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.