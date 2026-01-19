Strumento anti-coercizione | cos’è il bazooka che l’Ue potrebbe usare contro Trump

L’Europa valuta strumenti di risposta contro le pressioni esterne, come le azioni di Donald Trump o altre sfide geopolitiche. Tra questi, si parla di un possibile «bazooka», un termine che indica misure forti e mirate per tutelare gli interessi europei. Questa strategia potrebbe coinvolgere dazi, sanzioni o altre misure economiche, offrendo all’Unione uno strumento di deterrenza in un contesto di crescente complessità internazionale.

Che si tratti di dazi, multe alle Big Tech o minacce alla Groenlandia, si dice spesso che l’ Europa non possa permettersi davvero di alzare la voce contro gli Stati Uniti. In parte, questo è vero. Per decenni il Vecchio Continente ha appaltato a Washington la propria sicurezza militare. Anche a costo di rinunciare alla propria autonomia strategica in alcuni settori chiave dell’economia. Eppure, uno strumento per rispondere all’atteggiamento apertamente ostile di Donald Trump l’Europa ce l’avrebbe. Si chiama Strumento anti-coercizione ed è considerato l’arma più radicale a disposizione di Bruxelles nelle contese commerciali.🔗 Leggi su Open.online

L'Ue reagisce a Trump, contro i dazi 93 miliardi di contromisure. Macron per il bazooka anti-coercizione

L’Unione Europea risponde alle recenti decisioni di Donald Trump, annunciando 93 miliardi di euro in contromisure ai dazi. In un contesto di tensioni crescenti, Macron propone l’uso di strumenti forti per contrastare le politiche coercitive. La reazione europea si inserisce in un quadro di delicatezza commerciale e geopolitica, mentre gli sviluppi si verificano nel momento in cui l’Europa avvia negoziati importanti, come quello con il Mercosur.

Macron torna a minacciare l’uso dello “Strumento anti-coercizione” contro i dazi di Trump: che cos’è

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente annunciato la possibilità di attivare l’“Strumento anti-coercizione” per rispondere ai dazi imposti dagli Stati Uniti, un’opzione ancora mai utilizzata. Nei contesti di Bruxelles, questa misura è stata definita come il “bazooka” delle politiche commerciali, evidenziando la sua natura di risposta estrema. Si tratta di uno strumento di difesa commerciale che potrebbe entrare in campo qualora si rendesse necessario contrastare le misure unilaterali.

