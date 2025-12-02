L’ingresso del Canada nello strumento Safe dell’Unione europea segna una svolta nella costruzione di una difesa sempre più integrata e industrialmente strutturata. La decisione porta per la prima volta un Paese del G7 non appartenente all’Unione dentro il meccanismo europeo dei prestiti per gli investimenti militari, spostando il baricentro della cooperazione oltre i confini comunitari. L’intesa arriva mentre le capitali europee cercano strumenti più credibili per rispondere alle crisi di sicurezza, sostenere l’Ucraina e mettere ordine in catene di fornitura fragili, con l’obiettivo di trasformare la domanda di armamenti in leva politica e industriale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ottawa entra in Safe e l’Ue apre il gioco lungo della difesa