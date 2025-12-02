Ottawa entra in Safe e l’Ue apre il gioco lungo della difesa

Formiche.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingresso del Canada nello strumento Safe dell’Unione europea segna una svolta nella costruzione di una difesa sempre più integrata e industrialmente strutturata. La decisione porta per la prima volta un Paese del G7 non appartenente all’Unione dentro il meccanismo europeo dei prestiti per gli investimenti militari, spostando il baricentro della cooperazione oltre i confini comunitari. L’intesa arriva mentre le capitali europee cercano strumenti più credibili per rispondere alle crisi di sicurezza, sostenere l’Ucraina e mettere ordine in catene di fornitura fragili, con l’obiettivo di trasformare la domanda di armamenti in leva politica e industriale. 🔗 Leggi su Formiche.net

ottawa entra in safe e l8217ue apre il gioco lungo della difesa

© Formiche.net - Ottawa entra in Safe e l’Ue apre il gioco lungo della difesa

Altri contenuti sullo stesso argomento

ottawa entra safe l8217ueOttawa entra in Safe e l’Ue apre il gioco lungo della difesa - L’ingresso del Canada nello strumento Safe dell’Unione europea segna una svolta nella costruzione di una difesa sempre più integrata e industrialmente strutturata. Scrive formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Ottawa Entra Safe L8217ue