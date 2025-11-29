Leonardo ha presentato Michelangelo Dome | il sistema di difesa aerea integrata italiano

Nella giornata di ieri, a Roma presso le Officine Farneto, Leonardo ha presentato il suo nuovo sistema di difesa aerea integrata: Michelangelo Dome. Il sistema nasce per contrastare le minacce emergenti in uno scenario globale sempre più complesso e proteggere infrastrutture critiche, aree urbane sensibili, territori e asset di interesse nazionale ed europeo, attraverso una soluzione modulare, aperta, scalabile e multi-dominio. Il concetto di difesa aerea integrata implica la messa a sistema di diversi assetti per contrastare tutte le minacce nel dominio aereo (missili balistici, caccia, droni, vettori da crociera), con uno schema multilivello (definito in base al tipo di minaccia da neutralizzare, solitamente discriminato sulla quota di ingaggio) la cui spina dorsale è formata da sensori di varia natura ( radar e satelliti ) per la scoperta, tracciamento e ingaggio dei bersagli volanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

