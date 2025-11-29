Leonardo ha presentato Michelangelo Dome | il sistema di difesa aerea integrata italiano

Nella giornata di ieri, a Roma presso le Officine Farneto, Leonardo ha presentato il suo nuovo sistema di difesa aerea integrata: Michelangelo Dome. Il sistema nasce per contrastare le minacce emergenti in uno scenario globale sempre più complesso e proteggere infrastrutture critiche, aree urbane sensibili, territori e asset di interesse nazionale ed europeo, attraverso una soluzione modulare, aperta, scalabile e multi-dominio. Il concetto di difesa aerea integrata implica la messa a sistema di diversi assetti per contrastare tutte le minacce nel dominio aereo (missili balistici, caccia, droni, vettori da crociera), con uno schema multilivello (definito in base al tipo di minaccia da neutralizzare, solitamente discriminato sulla quota di ingaggio) la cui spina dorsale è formata da sensori di varia natura ( radar e satelliti ) per la scoperta, tracciamento e ingaggio dei bersagli volanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Leonardo ha presentato “Michelangelo Dome”: il sistema di difesa aerea integrata italiano

Contenuti che potrebbero interessarti

Leonardo ha presentato il nuovo sistema di difesa integrata MICHELANGELO DOME: un'architettura completa che integra sensori terrestri, navali, aerei e spaziali di nuova generazione in una cupola di sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

Presentato "Michelangelo Dome" il nuovo sistema avanzato di difesa integrata di Leonardo ARTICOLO: aviation-report.com/michelangelo-d… #michelangelodome @Leonardo_live @Leonardo_IT Vai su X

Michelangelo Dome, ecco cos’è lo scudo della Difesa nazionale presentato da Leonardo - Presentato il progetto di un “Dome”, ovvero di un insieme di sistemi capace d’individuare e neutralizzare molteplici tipi di minacce. Secondo panorama.it

Verso uno scudo antimissile europeo integrato, è la sfida di Leonardo che lo ha chiamato Michelangelo (Dome) - Il gruppo italiano della difesa ha presentato Michelangelo Dome, un progetto per mettere a sistema gli scudi antimissile europei per proteggerci da missili e droni, con l'AI ... Secondo wired.it

Leonardo presenta il nuovo scudo anti-missile per l'Europa, il 'Michelangelo Dome'. Cingolani: "Altrimenti ci sterminano" - "Non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova", ha avvertito il n. Da today.it