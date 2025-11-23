Sindacato generale scuola | A Palermo bisogna insistere educare i nostri ragazzi alla legalità

Il sindacato generale scuola interviene sull'educazione alla legalità. "E' un pilastro fondamentale della lotta alla mafia in Italia, specialmente nel contesto scolastico - dichiarano i dirigenti regionali del Sgs-. Introdotta formalmente nelle scuole con la circolare ministeriale n. 302 del 1993. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sindacato generale scuola: "A Palermo bisogna insistere, educare i nostri ragazzi alla legalità"

Approfondisci con queste news

Annuncio sciopero per venerdì 28 novembre Marconi Express informa che le organizzazioni sindacali Confederazione Unitaria di Base, Sindacato Generale di Base e Unione Sindacale di Base (CUB-SGB-USB) hanno proclamato uno sciopero generale Vai su Facebook

Sindacati scuola, Flc-Cgil torna in vetta dopo 10 anni: Cisl perde terreno ma fa il pieno di deleghe, sempre in salute Anief e Uil - Sono stati pubblicati dall’Aran i dati sulla rappresentatività sindacale nel comparto Istruzione, Ricerca e di Alta formazione artistica e musicale per il triennio 2025- Segnala tecnicadellascuola.it

Guida allo sciopero generale del 22 settembre 2025: treni, scuola e trasporti. La lista delle manifestazioni - È il grido di battaglia lanciato dall’Unione Sindacale di Base, che annuncia per lunedì 22 settembre una ... Da quotidiano.net

Sciopero generale dell'8 marzo, dai treni a scuola e sanità. I settori coinvolti - Dai trasporti a salute e istruzione, sono stati diversi i settori coinvolti nello sciopero generale indetto per oggi, sabato 8 marzo. Lo riporta tg24.sky.it