Matteo Marzotto sulla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica | Ad Annalisa dedico tutti i nostri sforzi La ricordo sempre insieme ai tanti ragazzi che con i loro genitori ho visto soffrire combattere e poi magari non farcela Sono i nostri angeli custodi

L'imprenditore fa il punto sui nuovi progetti della Fondazione creata 28 anni fa, dopo la prematura scomparsa della sorella: «È una bellissima istituzione che reputo un po' un miracolo, considerati gli oltre 500 progetti di ricerca, i 42 milioni di euro raccolti, più di 1000 ricercatori italiani e esteri nel nostro network, i centinaia di eventi, le raccolte fondi, l'affetto, la motivazione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matteo Marzotto sulla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: «Ad Annalisa dedico tutti i nostri sforzi. La ricordo sempre, insieme ai tanti ragazzi che con i loro genitori ho visto soffrire, combattere e poi magari non farcela. Sono i nostri angeli custodi»

Anna Ferzetti e Matteo Marzotto premiati per il loro impegno sociale: a Roma l'evento dell’associazione To.Get.There - Obiettivo dell’evento, nell'anno Giubilare nella Capitalie, quello di garantire continuità e dare nuovo slancio ai progetti che l’ente realizza e segue in Uganda e nella Repubblica Centrafricana. Come scrive msn.com