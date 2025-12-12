Premi eTwinning 2025 | i dieci progetti vincitori premiati a Palermo Domina l’innovazione didattica

Durante la Conferenza nazionale eTwinning 2025, tenutasi presso l’Astoria Palace Hotel di Palermo, sono stati premiati i dieci progetti scolastici più innovativi dell’anno. L’evento valorizza l’innovazione didattica e il ruolo della collaborazione tra scuole, evidenziando le eccellenze nel panorama educativo nazionale.

A Palermo, presso l'Astoria Palace Hotel, è in corso la Conferenza nazionale eTwinning 2025, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione dei progetti scolastici più innovativi. L'evento, organizzato dall'Unità nazionale eTwinning, si concluderà il 13 dicembre e vede la partecipazione di circa 200 docenti provenienti da ogni parte d'Italia.

Si è appena conclusa la cerimonia del Premi nazionali #eTwinning 2025 #etwpremi25 presto i dettagli dei 10 progetti sul sito etwinning.indire.it Complimenti a tutti! Vai su X

Conferenza nazionale eTwinning 2025 – “Competenze per la vita: costruire il futuro con eTwinning” Palermo, 11–13 dicembre 2025 Tre giorni di plenarie, workshop e momenti di confronto dedicati all’innovazione didattica e alla community eTwinning. Du - facebook.com Vai su Facebook

