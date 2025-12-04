Più Libri Più Liberi 2025 | al via la nuova edizione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria tra grande affluenza e polemiche

È stata inaugurata questa mattina la nuova edizione di Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall' Associazione Italiana Editori. Anche quest'anno, ad ospitare l'evento -che si terrà fino all'8 dicembre- è il Nuovo Centro Congressi di Roma, meglio noto come La Nuvola di Fuksas. Le prime ore dopo l'apertura dei cancelli sono state caratterizzate da una grandissima affluenza, in particolare scolaresche. Anche quest'anno, dunque, PLPL si conferma uno strumento utilissimo per avvicinare le nuove generazioni alla lettura, consentendo loro di "toccare con mano" i libri, e di confrontarsi con gli espositori, pronti a consigliarli in base alle loro preferenze e interessi.

