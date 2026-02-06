Didacta Italia 2026 | focus sulle nuove attività e progetti della fascia 0-6

La 13esima edizione di Didacta Italia si è appena conclusa alla Fortezza da Basso, dove si sono incontrati insegnanti, pedagogisti e decisori del settore scolastico. La fiera, in scena dall’11 al 13 marzo, ha mostrato come il mondo della scuola stia cambiando, con un’attenzione particolare alle attività e ai progetti dedicati ai bambini dai 0 ai 6 anni. Sono stati presentati nuovi format e strumenti pensati per rispondere alle sfide attuali e alle esigenze di un sistema educativo in continua evoluzione.

La 13esima edizione di Didacta Italia, alla Fortezza da Basso dall'11 al 13 marzo, consolida e rafforza il proprio ruolo di piattaforma di riferimento nazionale per l'innovazione del sistema educativo e la formazione del personale scolastico attraverso nuovi progetti e format creati per rispondere alle esigenze e trasformazioni in atto nel mondo della scuola.

