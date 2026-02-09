Dichiarazione 730 2026 | nuove aliquote Irpef a 3 scaglioni e detrazioni riviste Scadenze e vantaggi per i contribuenti

La campagna per il modello 730 del 2026 si avvicina. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato le nuove aliquote Irpef, che ora saranno suddivise in tre scaglioni. Sono state riviste anche le detrazioni, con vantaggi più chiari per i contribuenti. Le scadenze sono state fissate e molti si preparano a compilare i loro documenti in vista delle prossime scadenze.

La campagna dichiarativa dei redditi relativa al 2026 è alle porte e l’Agenzia delle Entrate ha definito le scadenze e le novità per il modello 730. I contribuenti dovranno presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025 entro il 30 settembre 2026, beneficiando delle modifiche apportate dall’ultima Legge di Bilancio e dalla riforma fiscale in corso. Quest’anno si consolida un sistema Irpef a tre scaglioni con una riduzione dell’aliquota per la fascia media, ma con una revisione delle detrazioni per i redditi più alti. Il modello 7302026, come ogni anno, è lo strumento attraverso cui i contribuenti comunicano i propri proventi e recuperano detrazioni, come quelle per spese mediche e interessi passivi sui mutui.🔗 Leggi su Ameve.eu

La legge di bilancio 2026 approvata alla Camera introduce importanti novità per l'Irpef, con la revisione delle aliquote e degli scaglioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 730 per il 2026.

