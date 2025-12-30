Irpef la tabella delle nuove aliquote in Manovra | la simulazione e chi paga più tasse con i nuovi scaglioni

La legge di bilancio 2026 approvata alla Camera introduce importanti novità per l'Irpef, con la revisione delle aliquote e degli scaglioni fiscali. In questo articolo analizziamo le nuove aliquote, la simulazione dell’impatto per i contribuenti e chi sarà maggiormente interessato dai cambiamenti, offrendo un quadro chiaro delle novità in materia di tassazione sul reddito.

Tra le misure chiave della legge di bilancio 2026, appena approvata in via definitiva alla Camera, c'è il taglio dell'Irpef. Scenderà dal 35% al 33% per redditi tra 28mila e 50mila euro. Gli effetti in busta paga saranno molto diversi a seconda di quanto si guadagna. A beneficiarne saranno soprattutto i redditi più alti. Ecco la tabella dei nuovi scaglioni Irpef per fascia di reddito e chi ci guadagnerà di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

