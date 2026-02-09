Diabete e tumori | come i conservanti aumentano i rischi

Da gazzetta.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, gli studi sui conservanti alimentari hanno sollevato molte preoccupazioni. Nuove ricerche collegano questi additivi a un aumento dei rischi di diabete e tumori. La scienza fa sapere che limitarne l’uso potrebbe essere una scelta importante per la salute. Per ora, basta leggere bene le etichette e preferire cibi freschi.

I conservanti alimentari sono da anni una presenza costante nella nostra dieta, soprattutto attraverso cibi e bevande industriali. È vero, servono a prolungare la durata dei prodotti, a migliorarne la stabilità e a ridurre il rischio di contaminazioni microbiche, ma sono davvero così sicuri? Stando a nuove evidenze scientifiche, il loro consumo frequente potrebbe avere un costo per la nostra salute, aumentando il rischio di diabete di tipo 2 e di alcune forme di tumore. A mettere sotto accusa i conservanti alimentari sono due ampi studi francesi condotti dall’Inserm, che hanno analizzato i dati di oltre 100. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

