Negli ultimi anni, gli studi sui conservanti alimentari hanno sollevato molte preoccupazioni. Nuove ricerche collegano questi additivi a un aumento dei rischi di diabete e tumori. La scienza fa sapere che limitarne l’uso potrebbe essere una scelta importante per la salute. Per ora, basta leggere bene le etichette e preferire cibi freschi.

I conservanti alimentari sono da anni una presenza costante nella nostra dieta, soprattutto attraverso cibi e bevande industriali. È vero, servono a prolungare la durata dei prodotti, a migliorarne la stabilità e a ridurre il rischio di contaminazioni microbiche, ma sono davvero così sicuri? Stando a nuove evidenze scientifiche, il loro consumo frequente potrebbe avere un costo per la nostra salute, aumentando il rischio di diabete di tipo 2 e di alcune forme di tumore. A mettere sotto accusa i conservanti alimentari sono due ampi studi francesi condotti dall’Inserm, che hanno analizzato i dati di oltre 100. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diabete e tumori: come i conservanti aumentano i rischi

Approfondimenti su Diabete Tumori

Una ricerca condotta da istituti francesi, tra cui l’Inserm, evidenzia come un consumo elevato di alimenti con conservanti possa aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Recenti studi evidenziano possibili correlazioni tra l’uso di conservanti alimentari e l’aumento di rischi per la salute, come tumori e diabete di tipo 2.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Reverse Insulin Resistance FAST [EAT THIS] Dr Ken Berry

Ultime notizie su Diabete Tumori

Argomenti discussi: Tumore dell'endometrio, il 40% è associato a obesità, diabete e ipertensione; Tumore al colon, entro il 2040 aumento dell'80% di casi tra gli under 50: le cause; Arsenico negli alimenti: rischio di tumori e prevenzione; Boom di tumori a colon, pancreas e polmoni: allarme under 50.

Diabete e tumori: i nuovi risvolti di una relazione pericolosaDue studi, sul carcinoma della prostata e della mammella, presentati al congresso annuale dell’EASD da giovani ricercatori della Società Italiana di Diabetologia rivelano nuovi importanti novità della ... quotidianosanita.it

Dai tumori ad Alzheimer e diabete: arrivano 104 nuovi farmaciMolti sono farmaci equivalenti, 38 di questi contengono principi attivi mai utilizzati prima nell’Unione Europea ... metropolitano.it

LabTv. . Per gli obesi contrarre malattie cardiovascolari, epatiche, cardiache, diabete o tumori è molto più di un semplice rischio. L'obesità è un'emergenza sociale da curare e soprattutto prevenire con un corretto stile di vita. Di questo si è parlato al Circolo dell facebook

I tumori del colon tra gli under 50 potrebbero aumentare dell'80%. A rivelarlo sono i dati clinici e i registri tumori, che mostrano un aumento significativo dei casi di neoplasie del colon, del pancreas e del polmone in età giovanile. Tra le cause rientrano "fattori l x.com