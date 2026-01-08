diabete ecco i conservanti che aumentano i rischi

Una ricerca condotta da istituti francesi, tra cui l’Inserm, evidenzia come un consumo elevato di alimenti con conservanti possa aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Lo studio, appartenente al gruppo di epidemiologia nutrizionale Cress-Eren, analizza i possibili effetti di queste sostanze sulla salute, sottolineando l’importanza di una dieta equilibrata e di scelte alimentari consapevoli.

Troppi cibi ricchi di conservanti aumentano il rischio di diabete di tipo 2. È quanto emerge dalla ricerca condotta dai ricercatori dell’Inserm (Istitut national de la santè et de la recherche médicale) e di altri quattro istituti francesi – Inrae, Università Sorbonne Paris Nord, Università Paris Cité e Cnam – nell’ambito del gruppo di ricerca sull’epidemiologia nutrizionale (Cress-Eren). Lo studio ha preso in considerazione i dati relativi alla salute e all’alimentazione di oltre 100mila adulti. I conservanti alimentari. I conservanti appartengono alla famiglia degli additivi alimentari e sono ampiamente utilizzati dall’industria in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

