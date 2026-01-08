Diabete ecco i conservanti che aumentano i rischi
Una ricerca condotta da istituti francesi, tra cui l’Inserm, evidenzia come un consumo elevato di alimenti con conservanti possa aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Lo studio, appartenente al gruppo di epidemiologia nutrizionale Cress-Eren, analizza i possibili effetti di queste sostanze sulla salute, sottolineando l’importanza di una dieta equilibrata e di scelte alimentari consapevoli.
Troppi cibi ricchi di conservanti aumentano il rischio di diabete di tipo 2. È quanto emerge dalla ricerca condotta dai ricercatori dell’Inserm (Istitut national de la santè et de la recherche médicale) e di altri quattro istituti francesi – Inrae, Università Sorbonne Paris Nord, Università Paris Cité e Cnam – nell’ambito del gruppo di ricerca sull’epidemiologia nutrizionale (Cress-Eren). Lo studio ha preso in considerazione i dati relativi alla salute e all’alimentazione di oltre 100mila adulti. I conservanti alimentari. I conservanti appartengono alla famiglia degli additivi alimentari e sono ampiamente utilizzati dall’industria in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Così i conservanti alimentari aumentano il rischio di cancro e diabete – La ricerca
Leggi anche: Conservanti alimentari e salute: due grandi studi collegano il consumo a cancro e diabete di tipo 2
Così i conservanti alimentari aumentano il rischio di cancro e diabete – La ricerca; Conservanti alimentari, l’allarme dagli studiosi: «Aumentano il rischio di diabete di tipo 2»; Diabete, questi conservanti negli alimenti e bevande aumentano il rischio fino al 50%; Conservanti alimentari sotto accusa: «Solfiti, nitrati e sorbati collegati a cancro e diabete». I legami, i rischi, cosa fare.
Diabete e cancro, ecco i conservanti alimentari che aumentano il rischio: quali sono e cosa fare - Il consumo di alcuni conservanti alimentari può favorire la formazione di diabete di tipo 2 e cancro nei consumatori. ilmattino.it
Così i conservanti alimentari aumentano il rischio di cancro e diabete – La ricerca - Solfiti, nitrati e sorbati sono associati a un rischio maggiore di cancro e diabete. msn.com
Diabete, questi conservanti negli alimenti e bevande aumentano il rischio fino al 50% - Un elevato consumo di conservanti alimentari, ampiamente utilizzati negli alimenti e nelle bevande industriali per prolungarne la durata di conservazione, aumenta il rischio di contrarre ... ilmessaggero.it
Quali sono le conseguenze del consumo eccessivo di panna per dolci commerciale e oli nocivi?
Solfiti, nitrati e sorbati sono associati a un rischio maggiore di cancro e diabete. Lo dicono due studi sui conservanti alimentari x.com
Due ricerche francesi su oltre 100 mila persone riaccendono l’allarme su solfiti, nitrati e sorbati: associazioni significative con tumori e diabete, soprattutto per il nitrito di sodio - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.