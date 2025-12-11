Amministrative 2026 Di Rosa | Un appello alle forze libere della città uniamoci per costruire una città normale

In vista delle amministrative del 2026, Di Rosa invita le forze libere di Agrigento a unirsi per costruire una città normale. La città si trova di fronte a un bivio storico, con il rischio di ripetere il passato di gestione fallimentare e degrado, alimentando un dibattito sulla necessità di un cambiamento reale e duraturo.

Agrigento si trova di fronte a un bivio storico. Si parla, ancora una volta, del ritorno di quelle stesse figure che per oltre quarant'anni hanno inciso sulle sorti della città, contribuendo al suo degrado amministrativo, sociale e infrastrutturale. Un sistema che ha prodotto ciò che è sotto gli.