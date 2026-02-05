Nkunku il vero acquisto di gennaio Il Milan ora ha un attaccante in più

Il Milan ha preso Nkunku, il vero acquisto di gennaio. L’attaccante francese si è unito ai rossoneri, portando nuova energia in attacco. La trattativa si è svolta in silenzio, senza grandi annunci, ma ora tutti si rendono conto di quanto questa operazione possa cambiare le cose. Nkunku arriva in una fase complicata della stagione, ma con l’obiettivo di dare una svolta alla squadra. La porta di uscita di alcuni giocatori si è chiusa, mentre quella dell’attaccante si è aperta. La rivoluzione in attacco è appena iniziata.

Una sliding door che però gira al contrario. Anzi, non si muove proprio. Di solito succede che c’è qualcuno che esce da una porta ed allo stesso tempo un altro entra. Senza neppure incrociarsi. In questo caso è accaduto il contrario: la porta girevole è rimasta bloccata in Casa Milan, perché Christopher Nkunku ha deciso di restare (nonostante le proposte da club turchi e arabi) e Jean-Philippe Mateta in rossonero non è mai arrivato. Un bel doppio vantaggio, ad oggi: perché il primo continua a segnare con discreta continuità gonfiando palloncini e il secondo sarebbe stato un clamoroso “pacco“ rifilato dal Crystal Palace. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il mercato di gennaio potrebbe portare Nkunku al Milan, rappresentando un rinforzo importante per la rosa.

Christopher Nkunku ha deciso di restare al Milan almeno fino a giugno.

